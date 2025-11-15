Минимальные задержки наблюдаются в аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды

Фото: depositphotos/Chalabala

Незначительные задержки авиарейсов зафиксированы в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Согласно информации онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково на 02:00 по московскому времени, наблюдаются минимальные задержки авиарейсов, следующих как на вылет, так и на прилет.

В аэропорту Шереметьево вылет и прилет примерно 10 рейсов, запланированных на период с 00:00 до 07:00, были немного задержаны.

В свою очередь, в аэропорту Домодедово в тот же временной промежуток задерживается около 10 рейсов. В воздушной гавани Внуково задержки коснулись приблизительно 15 рейсов.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье за ночь субботы, 15 ноября, может составить до 4 сантиметров.

Местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом температура воздуха в столице прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла, в области – от минус 1 до плюс 4 градусов.