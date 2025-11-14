Синоптик Вильфанд: снежный покров не сформируется в Москве в ближайшую неделю

В столице началась климатическая зима, и уже в ближайшие выходные на территории Московского региона выпадет первый снег, пообещали синоптики. Когда ждать устойчивого похолодания и к каким погодным условиям готовиться в ближайшие недели, расскажет Москва 24.

"Репетиция зимы"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 15 ноября, в столице ожидается "репетиция зимы", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" В субботу ожидается репетиция зимы – ночные ливни ранним утром перейдут в заряды мокрого снега и снега, московскую землю припорошит снежным покровом до 3–4 см. Температура понизится с +5 до 0. В воскресенье, благодаря антициклону, распогодится, под утро подморозит до -2…-5, в Подмосковье до 1…6 легкого морозца.

В целом же в субботу москвичей ждет значительное количество осадков: их в столице выпадет до 15 миллиметров, что составит треть месячной нормы. При этом, по словам Тишковца, образовавшийся снежный покров будет неустойчивым.

При этом в начале следующей недели в Москву вернется теплая погода. По информации синоптика Татьяны Поздняковой, в понедельник, 17 ноября, дневная температура повысится, несмотря на ночные заморозки до -5 градусов и возможные смешанные осадки. Наиболее сильный ветер ожидается в конце текущей недели: 14 ноября его порывы достигли штормовых значений – 15 метров в секунду, из-за чего в регионе введен желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение актуально до 23:00 15 ноября.

"Погода разбаловала москвичей"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что научных определений "метеорологической" или "климатической" зимы не существует.

"Это скорее повседневные формулировки. Наступление зимы можно определять по разным признакам: отлету птиц, установлению снежного покрова или другим факторам. В настоящее время говорить об установлении зимы преждевременно, так как пятница, 14 ноября, оказалась аномально теплым днем – температура на 5–6 градусов превышает климатическую норму. Это вызвано влиянием воздушных масс, приходящих с юго-запада, из акваторий Атлантики и Средиземноморья", – объяснил он в беседе с Москвой 24.

Поздним вечером пятницы через Москву пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных территориях города и области возможно образование временного снежного покрова, подчеркнул синоптик.

По словам Вильфанда, смешанные осадки продлятся всю ночь и утро субботы, примерно до 14:00–15:00.

"После прохождения фронта произойдет заметное понижение температуры: если в пятницу она составит +6...+8 градусов, то в субботу днем ожидается всего 0...+2 градусов, а на северо-западе столицы – до -1 градуса. Дальнейшее похолодание ожидается в ночь на воскресенье, когда в Москве столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. В воскресенье днем также прогнозируются слабоотрицательные температуры, около -1...-2 градусов, однако погода будет солнечной и без осадков", – добавил он.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что погода в Московском регионе в начале следующей недели будет переменчивой, с чередованием зимних и осенних явлений.

"Поздняя осень покажет свое настоящее лицо: в выходные придут морозы и снегопады, однако в начале недели вновь ожидается потепление. В понедельник погода вновь испортится: ночью ожидается снег, который в течение дня перейдет в мокрый снег и дождь. Температура значительно повысится до +1...+6 градусов. Во вторник сохранится теплая и дождливая погода с температурой до +7 градусов. Из-за дождей снежный покров, образовавшийся в выходные, полностью растает", – пояснил синоптик.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Атмосферное давление в начале недели будет нестабильным: в понедельник – вторник оно упадет до 733–735 мм рт. ст., а затем резко пойдет вверх. Скачки давления будут сопровождаться синхронными колебаниями температуры. Уже в ночь на среду вновь похолодает до -2 градусов, а днем температура будет слабоотрицательной или около нуля (-1...+3 градусов).

В ночь на четверг морозы усилятся до -3 градусов, а днем вновь потеплеет до +3...+5 градусов, поэтому о формировании устойчивого снежного покрова в ближайшее время говорить не приходится, подчеркнул эксперт.

"Более-менее достоверный прогноз распространяется только до середины следующей недели, и в этот период существенных снегопадов не предвидится. Возможны осадки к следующим выходным, но, скорее всего, снова будут в виде дождя", – сказал Ильин.

В свою очередь, отвечая на вопрос об устойчивом снежном покрове, Роман Вильфанд отметил, что его формирование требует либо прохождения глубокого циклона с низким давлением, либо установления длительного холодного периода после выраженного фронта.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В ближайшие 6–7 дней такие условия не прогнозируются. Вместе с тем тревожиться об отсутствии снега не стоит – средние многолетние даты формирования устойчивого покрова в регионе приходятся на конец ноября (примерно 25–30 числа). Были годы, когда снег ложился только в середине января, а когда – в первой пятидневке ноября. Таким образом, текущая ситуация находится в пределах климатической вариабельности, а аномалией была скорее предшествующая теплая погода, которая разбаловала москвичей. Настоящая зима еще только присматривается к региону.

Синоптик подчеркнул, что понижение не является аномальным похолоданием – напротив, к воскресенью температура вернется к климатической норме, рассчитанной по данным за последние 30 лет. Теплая погода предыдущих дней была скорее исключением.

По прогнозам, главная опасность ближайших дней – это гололедица, которая образуется при околонулевых температурах и усилении ветра до 15 метров в секунду, особенно на открытых участках дорог. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, заключил Вильфанд.