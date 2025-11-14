Треть от месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, в столице выпадет до 15 миллиметров осадков.

"Небольшой дождь при температуре 6 градусов заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень, который с 03:00–04:00 при температуре воздуха 2 градуса станет переходить в заряды мокрого снега и снега", – поделился Тишковец.

Он также добавил, что уже к 09:00 появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров, который к полудню достигнет почти 4 сантиметров. Днем ожидается не выше 2 градусов и порывы ветра до 11 метров в секунду.

"К вечеру осадки прекратятся, с наступлением сумерек облака рассеются, и после 20:00 ожидаются заморозки до минус 1 градуса, на дорогах появится гололедица. В воскресенье (16 ноября. – Прим. ред.) инициативу в атмосфере перехватит антициклон, ночью малооблачно, в столице ударят морозцы до минус 3–5 градусов, в Подмосковье – до минус 3–8 градусов", – сказал синоптик.

По его словам, снежный покров к середине недели ненадолго растает, однако к следующим выходным снова появится.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу, 14 ноября. В связи с этим горожан просят соблюдать осторожность, быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.

Также в столице и области на трое суток был введен желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды. При этом предупреждение из-за ветра будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.