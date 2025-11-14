Форма поиска по сайту

14 ноября, 09:09

Фиолетовое небо наблюдали жители Москвы утром в пятницу

Фото: Москва 24

Утром в пятницу, 14 ноября, москвичи наблюдали фиолетовое небо.

14-го числа в столице также был зафиксирован сильный ветер, достигнувший штормовых значений. Его порывы составили 15 метров в секунду. В связи с этим водителей призвали не оставлять автомобили в зоне у деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Температура воздуха в этот день составит 5–7 градусов, а атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют облачность с небольшими осадками.

Резкое похолодание горожан ожидает с 16 ноября. Мегаполис накроют осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, а столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. Более того, на дорогах образуется гололедица, а на провода и деревья может налипнуть мокрый снег.

