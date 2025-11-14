Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 14 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 14 ноября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов.

Вместе с тем будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей столицы предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду 14 ноября. В связи в с этим в городском хозяйстве Москвы призвали горожан соблюдать осторожность, быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.

Также в столице и области на трое суток был введен желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды. При этом предупреждение из-за ветра будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.