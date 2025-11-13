Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на трое суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области на трое суток из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Ухудшение погодных условий начнется уже предстоящей ночью (14 ноября. – Прим. ред.), когда ветер в столичном регионе может усиливаться в порывах до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Предупреждение из-за ветра будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября. При этом с 00:00 и до конца суток воскресенья, 16-го числа, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег и снег, местами может быть его налипание на провода и деревья. Кроме того, в столице ожидаются гололедица и заморозки до минус 5 градусов.

Резкое изменение погоды метеорологи связали с прохождением через европейскую часть страны с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. Непогода также прогнозируется и на большей части Центрального федерального округа (ЦФО).

На фоне ожидающейся непогоды в МЧС призвали горожан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и следить за детьми. ЦОДД, в свою очередь, посоветовал выезжать в город только на зимней резине.

Из-за похолодания в столице скорректировали работу системы отопления. Температура теплоносителя повышена до 76–79 градусов.

Выбор технологических режимов системы централизованного теплоснабжения зависит от температуры наружного воздуха. Решение об их корректировке принимается заранее, на основе краткосрочных прогнозов погоды.

