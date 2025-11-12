Москвичей предупредили о резком похолодании 15–16 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные, 15 и 16 ноября, в Москве прогнозируется резкое изменение погоды, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится до минус 5 градусов. На дорогах образуется гололедица, на провода и деревья может налипнуть мокрый снег. Местами ветер усилится до 15 метров в секунду.

В связи с этим ведомство призвало горожан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и следить за детьми.

При необходимости граждане могут позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Из-за похолодания в столице скорректировали работу системы отопления. Температура теплоносителя повышена до 76–79 градусов.

Выбор технологических режимов системы централизованного теплоснабжения зависит от температуры наружного воздуха. Решение об их корректировке принимается заранее, на основе краткосрочных прогнозов погоды.