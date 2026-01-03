Депутат Оглоблина: трактористы в РФ зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплаты трактористов-машинистов и комбайнеров в РФ достигают 300 тысяч рублей в месяц в сезон полевых работ. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она добавила, что современная сельхозтехника сильно отличается от привычного образа.

"У нас есть и техника с дистанционным управлением, тоже комбайны. Молодежи такие технологии очень интересны", – отметила Оглоблина, которую цитирует ТАСС.

Депутат также рассказала об открытии проекта "Земля добра" для ветеранов СВО, в рамках которого происходит переобучение и информирование о таких вакансиях на селе.

Владимир Путин заявлял, что за последние годы достижения российского агропромышленного комплекса стали предметом национальной гордости и примером динамичного развития, успешного освоения новых технологий.

Президент заверил, что власти продолжат создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора РФ. В отечественном АПК будут активно внедряться цифровые технологии, роботизироваться производства, а также применяться преимущества искусственного интеллекта.