Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 03:40

Политика
Главная / Новости /

Депутат Оглоблина: трактористы в РФ зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц

В Госдуме рассказали о зарплатах трактористов до 300 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплаты трактористов-машинистов и комбайнеров в РФ достигают 300 тысяч рублей в месяц в сезон полевых работ. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она добавила, что современная сельхозтехника сильно отличается от привычного образа.

"У нас есть и техника с дистанционным управлением, тоже комбайны. Молодежи такие технологии очень интересны", – отметила Оглоблина, которую цитирует ТАСС.

Депутат также рассказала об открытии проекта "Земля добра" для ветеранов СВО, в рамках которого происходит переобучение и информирование о таких вакансиях на селе.

Владимир Путин заявлял, что за последние годы достижения российского агропромышленного комплекса стали предметом национальной гордости и примером динамичного развития, успешного освоения новых технологий.

Президент заверил, что власти продолжат создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора РФ. В отечественном АПК будут активно внедряться цифровые технологии, роботизироваться производства, а также применяться преимущества искусственного интеллекта.

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика