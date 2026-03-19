19 марта, 16:39

Происшествия

Пяти сотрудникам Мособлгаза предъявили обвинения по делу о коррупции

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пятнадцати фигурантам, включая пятерых действующих и бывших сотрудников АО "Мособлгаз", предъявили обвинение по уголовному делу о коррупции, сообщили в подмосковном СК.

Следствие установило, что с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей компании вместе с ведущим инженером получили более 10 взяток, общая сумма которых превышает 9 миллионов рублей.

Деньги они получали через посредников от представителей коммерческих организаций за положительное рассмотрение и выдачу техусловий на подключение к сетям газораспределения, а также за увеличение объемов газа.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в получении и даче взяток, а также посредничестве во взяточничестве. Следственные действия по уголовному делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Ранее в Московской области были задержаны первый замглавы Звездного городка и шесть его сообщников по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, глава городского округа и его первый заместитель получили от предпринимателей 9,97 миллиона рублей в обмен на помощь в получении госконтрактов по благоустройству территории и ремонту принадлежащих городу зданий. Возбуждено уголовное дело.

