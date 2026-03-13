Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 21:04

Происшествия

В Москве арестован вице-президент "Атомстройэкспорта" Николай Виханский

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы заключил под стражу вице-президента по капитальному строительству АО "Атомстройэкспорт" Николая Виханского, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из картотеки суда.

По данным РБК, в деле также фигурирует гендиректор "Ремонтно-строительной группы" (РСГ) Григорий Фрич, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. В настоящее время он арестован.

Помимо этого, к этому делу причастны коммерческий управляющий РСГ Денис Прохоров и руководитель проектного офиса по внедрению и оптимизации процессов управления сооружениями "Атомстройэкспорта" Михаил Гуляков. Им вменяют в вину посредничество в передаче взятки. Злоумышленники отправлены в СИЗО.

Утверждается, что Виханский за вознаграждение предложил Фричу поучаствовать в закупках, которые позволят ему подписать договор субподряда на строительно-монтажные работы на объектах пятого энергоблока Белоярской АЭС. Вице-президент АО "Атомстройэкспорт" пообещал РСГ победу в аукционе, который проводился дистанционно, а также заключение контракта на 400 миллионов рублей.

Прохоров в этой схеме должен был передать данные о компаниях, которые он контролирует, чтобы перевести на счета этих организаций средства РСГ для обналичивания. В свою очередь, Гуляков по приказу Виханского получал от Фрича наличные.

В пресс-службе ГСК "Реформа", куда входит РСГ, отметили, что сотрудничают со следствием и готовы предоставить необходимую информацию для объективного расследования.

"ГСК "Реформа" придерживается принципов прозрачности и законности в своей деятельности. <...> Группа компаний работает в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед партнерами", – добавили в пресс-службе.

Ранее следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере 12 миллионов рублей начальнику подразделения РЖД в Москве. В деле есть еще два фигуранта – посредник и сам взяткодатель. Им также предъявлены обвинения. Во время допроса они признали вину.

Установлено, что с ноября 2023 по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства, находясь в столице, получил взятку через посредника за совершение действий в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запчастей, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика