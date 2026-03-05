Форма поиска по сайту

05 марта, 16:06

Происшествия

Генерал Муминджанов приговорен к 10 годам тюрьмы за получение взятки

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова к 10 годам строгого режима за получение взятки в размере 17,95 миллиона рублей, передает РИА Новости из зала суда.

Также суд назначил ему штраф в сумме, равной размеру взятки. Кроме того, Муминджанова лишили воинского звания генерал-майор.

Вместе с тем защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Сергей Бородин подтвердил, что будет подана апелляция.

Уголовное дело против Муминджанова было возбуждено 2 сентября 2024 года. На следующий день его арестовали. Генерал был задержан в Воронеже, а после – этапирован в Москву для следственных действий. Позднее СК предъявил Муминджанову обвинение по делу о взятке в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За это он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Свою вину в получении взятки сам генерал отрицает. При этом в ходе проверки следователи обнаружили у него недвижимость на 120 миллионов рублей. Владельцами, исходя из документов, являются он и его родственники.

