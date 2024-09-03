Суд в Москве арестовал генерал-майора Муминджанова по делу о взятке

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

235-й гарнизонный военный суд арестовал до 2 ноября замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке, передает пресс-служба СК РФ.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователей, уточнили в ведомстве. При этом слушание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, так как материалы дела содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации.

Адвокат Муминджанова Карина Лубенец в беседе с ТАСС заявила, что арест будет обжалован.

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении Муминджанова 2 сентября. Генерал-майора задержали в Воронеже, после чего этапировали в Москву для следственных действий.

Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Сам Муминджанов отрицает вину в получении взятки. При этом следователи в ходе проверки нашли у него недвижимость на 120 миллионов рублей. По документам владельцами указаны офицер и его родственники.

