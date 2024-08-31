Экс-начальник управления "Лукойл" признался в даче взятки сотрудникам таможни

Фото: depositphoto/sspaxiax

Экс-начальник управления по работе с таможенными органами "Лукойл" Алексей Степанов признал вину по делу о даче взятки сотрудникам таможни и получении сведений о налоговой тайне, сообщает ТАСС.

Степанов заявил, что раскаялся и сотрудничал со следствием.

Басманный суд Москвы продлил Степанову арест до 2 декабря, а трем руководящим сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России, проходящим по делу в качестве получателей взятки, домашний арест.

Степанов проходит по статьям "Дача взятки в особо крупном размере" и "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Уголовное дело в отношении Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова расследуется по статьям "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" и "Получение взятки в особо крупном размере".

Расследование уголовного дела не окончено, а обвинение в окончательной редакции фигурантам не предъявлено.