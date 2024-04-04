Главу одного из подразделений "Лукойла" Степанова арестовали в Москве

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Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из подразделений компании "Лукойл" Алексея Степанова, обвиняемого в даче крупной взятки, по уголовному делу о коррупции в отношении сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО на 1 месяц 30 дней, до 2 июня. Степанов проходит по статьям "Дача взятки" и "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

Ранее в столице арестовали начальника Управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурашова по делу о взятке. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователей. С требованием арестовать Мурашова выступил СК России.