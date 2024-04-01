Владелец ГК "Гранель" Нигматуллин стал фигурантом дела о взятке

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В отношении владельца строительной компании "Гранель" Ильшата Нигматуллина возбудили дело по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере", передают "Ведомости".

По информации издания, суд запретил ему совершать определенные действия. Тем не менее наказание считается смягченной формой домашнего ареста, так как днем у девелопера сохранились возможности выезжать в город и работать в офисе. Вечером мужчина должен быть дома. По некоторым данным, Нигматуллину уже предъявили обвинение.

Кроме того, по аналогичной статье в октябре прошлого года задержали вице-президента компании Дмитрия Адушева. Он находится под стражей до 11 апреля. Уточняется, что один из сотрудников "Гранели" заявил, что владелец и некоторые топ-менеджеры пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 26 мая топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки. Известно, что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В госкорпорации выразили готовность оказать содействие следователям в рамках дела, возбужденного в отношении Сахарова.