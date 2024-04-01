Суд в Москве арестовал главу компании, отвечавшей за строительство "СКА-Арены"

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Мещанский суд Москвы арестовал главу компании, отвечавшей за строительство "СКА-Арены" в Санкт-Петербурге, Игоря Забирана, сообщает ТАСС.

Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

ООО "СКА-Арена" – компания, с которой власти Санкт-Петербурга в начале 2020 года заключили концессионное соглашение о реконструкции СКК "Петербургский", на месте которого построили "СКА-Арену".

Ранее сообщалось, что в отношении владельца строительной компании "Гранель" Ильшата Нигматуллина возбудили дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Суд запретил ему совершать определенные действия. Тем не менее наказание считается смягченной формой домашнего ареста, так как днем у девелопера сохранились возможности выезжать в город и работать в офисе. Вечером мужчина должен быть дома. По некоторым данным, Нигматуллину уже предъявили обвинение.

Кроме того, по аналогичной статье в октябре прошлого года задержали вице-президента компании Дмитрия Адушева. Он находится под стражей до 11 апреля. Уточняется, что один из сотрудников "Гранели" заявил, что владелец и некоторые топ-менеджеры пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы, после чего было возбуждено уголовное дело.