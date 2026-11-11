В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников

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На территории Санкт-Петербурга объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей города также предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета", – говорится в оповещении.

На фоне угрозы Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Опасность атаки БПЛА ранее ввели и на территории Ленинградской области.

Накануне власти Ленинградской области предупредили о распространении двух фейковых сообщений. В одном из них содержалось поддельное постановление губернатора о якобы введении ежемесячного сбора с жителей на содержание социально-бытовых помещений. Второе представляло собой видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем от имени руководства региона звучал призыв к жителям срочно покинуть область.