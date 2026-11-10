ГД приняла в первом чтении проект о регистрации авто в международном розыске

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Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который разрешает регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

Сейчас ставить на учет транспортные средства, объявленные в розыск, запрещено. Документ допускает регистрацию таких машин с учетом особенностей, которые определит регистрирующий орган – МВД России.

Поправки должны защитить интересы россиян, купивших ввезенные в страну авто и позже выяснивших, что те находятся в розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда сообщают, почему и при каких обстоятельствах машину объявили в розыск, а это мешает принимать объективные решения, поясняют авторы.

Сейчас владельцы вынуждены отстаивать права в судах. Однако даже удовлетворение требований не гарантирует результата.

Кроме того, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Проект постановления правительства подготовило МВД.

Уточняется, что льготы распространятся на владельцев авто, зарегистрированных не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях.