МВД Литвы предложило отслеживать маршрут россиян при транзите в Калининград

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас предложил отслеживать маршрут российских автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и обратно. Об этом он заявил в сейме, его слова передает LRT.

Для таких машин, как утверждает Кателинас, могут установить конкретный маршрут через территорию Литвы. Технологии позволят фиксировать автомобили с российскими номерами за пределами разрешенного пути и выявлять нарушения режима транзита.

Инициатива появилась после того, как 6 октября сейм отклонил поправки депутата Арвидаса Анушаускаса о сокращении времени автомобильного транзита с 24 до 6 часов. Кателинас считает, что такой подход привел бы к росту числа нарушений, но не помешал бы россиянам посещать другие районы Литвы.

В 2025 году через страну по упрощенным транзитным документам проехали почти 13 тысяч автомобилей с российскими номерами. При этом число зафиксированных нарушений выросло с 360 в 2024 году до 1 493 в 2025-м, следует из данных литовской погранслужбы.

Сокращение времени транзита до 6 часов поддержали в администрации президента Литвы. Советник главы государства Дейвидас Матуленис объяснял инициативу необходимостью усилить контроль за соблюдением условий транзита. Авторы поправок считали, что 6 часов достаточно для пересечения страны с короткой остановкой.

С сентября 2023 года Литва ограничивает въезд автомобилей с российской регистрацией в рамках санкций Евросоюза. При этом эти ограничения не распространяются на калининградский транзит.

Ранее власти Литвы решили привлечь военнослужащих к охране границы с Калининградской областью. С такой инициативой выступил Кателинас, обратившись к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой направить армию в помощь пограничникам.

По словам министра, на литовско-российской границе сейчас спокойно, а участие военных рассматривается как упреждающая мера, продиктованная общей обстановкой в регионе.