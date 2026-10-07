Литва планирует привлечь армейские части к охране границы с Россией

Фото: 123RF.com/micheleursi

МВД Литвы планирует задействовать военнослужащих для охраны границы с Калининградской областью России. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Мартинас Кателинас на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Кателинас попросил министра обороны Литвы Робертаса Каунаса привлечь вооруженные силы для оказания помощи пограничникам. При этом он подчеркнул, что обстановка на литовско-российской границе остается спокойной.

По его словам, возможное участие армии рассматривается как превентивная мера. Решение о ее привлечении связано с общей ситуацией в регионе.

Ранее Сейм Литвы проголосовал за исключение из конституции запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. За изменение 137-й статьи высказались 106 депутатов, 18 выступили против, еще шестеро воздержались.

Для окончательного принятия поправок парламенту предстоит провести еще одно голосование через три месяца, причем необходимо набрать не менее 94 голосов из 141. Повторное рассмотрение запланировано на 12 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия на территории республики Москва будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.