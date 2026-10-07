МВД Латвии заявило о проникновении группы людей в масках из Белоруссии

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Группа неизвестных в масках незаконно пересекла границу с территории Белоруссии в Латвию. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в соцсети Х.

По его словам, нарушители повредили распределительный щит и похитили камеры видеонаблюдения, после чего успели вернуться на белорусскую сторону до прибытия пограничников.

"Белоруссия должна осознать, что такие случаи могут привести к более серьезным последствиям для самой Белоруссии", – написал Домбрава.

Министр добавил, что за несколько часов до этого люди в масках пытались пересечь границу вместе с примерно 20 нелегальными мигрантами. Сопровождавшие их лица на белорусской стороне якобы были вооружены, угрожали латвийским военнослужащим и активно подталкивали группу мигрантов в направлении Латвии.

Ранее министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией.