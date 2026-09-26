Неизвестные закрасили названия российских городов на дорожных знаках в Латвии

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Неизвестные закрасили указатели на российские города на дорожных знаках в Латвии. Об этом сообщает портал LSM.

По его данным, инцидент произошел на трассе А12 в районе города Резекне. Там обнаружили несколько знаков, на которых были закрашены указатели на Москву и Остров.

В управлении полиции региона Латгалия подтвердили факт повреждения имущества. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Мотив и подозреваемые пока не установлены, ведется расследование.

Ранее министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией.