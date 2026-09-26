6 пассажирских поездов задерживаются в пути после атаки БПЛА на Кубань

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6 пассажирских поездов задерживаются в пути в результате падения обломков беспилотника на контактную сеть на перегоне Северская – Ильская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Представители Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что из-за падения БПЛА были выявлены повреждения контактной сети. К утру их удалось устранить.

Пассажиров предупредили, что время задержки поездов составляет до четырех часов.

Между тем прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для приема обращений граждан и оказания правовой помощи после атаки Вооруженных сил Украины на город Азов. Обратиться в ведомство можно по телефону: 8-863-210-55-99.

Прокуратура также взяла на контроль соблюдение прав граждан. Помимо этого, обеспечено взаимодействие с ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи. Территориальный прокурор находится на месте и контролирует ситуацию.

Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА в ночь на 26 сентября. В результате есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Также зафиксированы возгорания на территории двух предприятий.

В свою очередь, в Ростовской области после атаки БПЛА пять человек получили ранения. Один пострадавший находится в Таганроге, еще четверо – в Азове. Среди них есть ребенок, который пострадал при падении беспилотника на жилой дом. Все раненые госпитализированы.

Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что в Азове из-за падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону пострадали несколько машин.

