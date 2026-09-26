В Приангарье медведь зашел в СНТ и утащил собаку

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Медведь забрался на участок в садоводческом товариществе в Усть-Кутском районе Иркутской области и утащил собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. В дежурную часть полиции Усть-Кута поступило сообщение о том, что медведь напал на собак в одном из пригородных СНТ. Хозяйка участка заметила зверя в огороде.

"Он утащил со двора животное, перелез через забор и скрылся в лесном массиве", – сказано в сообщении.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский" вместе с охотоведом нашли медведя в 50 метрах от домовладения. Помощник участкового уполномоченного сержант полиции применил огнестрельное оружие, зверь был обезврежен.

В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Жителям рекомендовано ограничить посещение лесов и не выпасать сельскохозяйственных животных на территориях охотугодий.

Ранее медведь убил 51-летнюю женщину в Красноярском крае, когда она вышла из дома на свой приусадебный участок в селе Вознесенка. Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.

