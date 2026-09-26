26 сентября, 08:36Транспорт
Во Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Фото: Москва 24
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Обе авиагавани временно принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами.
В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Данные ограничения были введены на фоне угрозы БПЛА. В настоящий момент известно о ликвидации 20 беспилотников.