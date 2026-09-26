Во Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Обе авиагавани временно принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Данные ограничения были введены на фоне угрозы БПЛА. В настоящий момент известно о ликвидации 20 беспилотников.