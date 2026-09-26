Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 26 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, по области – 14 до 19 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус. При этом осадков выпало около 80% от месячной нормы.

Между тем жителей Московского региона предупредили о снежной зиме. Специалисты допускают, что предстоящей зимой в Москве и области может выпасть так же много снега, как и в прошлом году.