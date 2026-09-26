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26 сентября, 04:51

Происшествия

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзону Невинномысска в Ставропольском крае

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет беспилотников, нацеленных на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов и не публиковать кадры с мест падения или работы ПВО. Владимиров добавил, что режимы беспилотной и ракетной опасности действуют по всему краю.

Ранее ночью украинские дроны атаковали Северский район Краснодарского края. В результате есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе.

Кроме того, в Белгородской области в результате удара беспилотника по автомобилю пострадал житель Курской области. Он самостоятельно обратился в больницу.

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