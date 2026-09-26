Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который завершился 25 сентября в Софии. Российские боксеры показали лучший результат турнира как по числу золотых наград, так и по общему количеству медалей.

Всего в активе россиян 15 наград: семь золотых, пять серебряных и три бронзовые. Второе место заняла сборная Турции, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Тройку лидеров замкнула команда Азербайджана – две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

В мужском турнире российские боксеры также были сильнейшими, выиграв пять золотых и две серебряные медали. Женская сборная России завоевала две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. По количеству побед среди женщин россиянок опередила только команда Турции, у которой три золотые медали.

В июле международная организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов, и теперь они могут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ.