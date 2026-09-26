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26 сентября, 05:35

Политика

Войска РФ ведут бои за освобождение 6 населенных пунктов в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Север" ведут бои за освобождение шести населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

По его словам, бои идут за Хрипуны, Грачовку и Рубленое, а также за Приколотное, Лозовую и Петропавловку.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", – сказал Межевых.

Он добавил, что в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение Приколотного, Лозовой и Петропавловки. Межевых также отметил, что военнослужащие группировки наносят поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Крейдянка, Варваровка и Резниково.

Суточные потери украинских подразделений в кольце окружения составили до 40 боевиков и три наземных роботизированных комплекса, уточнил он.

Ранее российские бойцы пресекли все попытки украинских сил вырваться из кольца окружения на северо-востоке Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" на неделе продолжили сжимать кольцо окружения.

Бойцы РФ также нанесли удар беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, благодаря чему были поражены цели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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