26 сентября, 05:35Политика
Войска РФ ведут бои за освобождение 6 населенных пунктов в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Север" ведут бои за освобождение шести населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.
По его словам, бои идут за Хрипуны, Грачовку и Рубленое, а также за Приколотное, Лозовую и Петропавловку.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", – сказал Межевых.
Он добавил, что в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение Приколотного, Лозовой и Петропавловки. Межевых также отметил, что военнослужащие группировки наносят поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Крейдянка, Варваровка и Резниково.
Суточные потери украинских подразделений в кольце окружения составили до 40 боевиков и три наземных роботизированных комплекса, уточнил он.
Ранее российские бойцы пресекли все попытки украинских сил вырваться из кольца окружения на северо-востоке Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" на неделе продолжили сжимать кольцо окружения.
Бойцы РФ также нанесли удар беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, благодаря чему были поражены цели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.
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