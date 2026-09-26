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26 сентября, 10:33

Происшествия

Три человека погибли при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека погибли, еще шесть получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали регион. Противник совершил десять обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также восемь раз сбросил взрывные устройства с беспилотников. Под удары попали Белгород и 12 округов области.

"Погибли два мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 19 сентября в Валуйском округе... Ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии", – написал Шуваев.

Он уточнил, что благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений были сбиты 116 беспилотников.

В областном оперштабе рассказали подробности гибели граждан. В частности, в Грайворонском округе в селе Санково с беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию предприятия, из-за чего мужчина скончался на месте.

Кроме того, в городе Грайвороне в результате атаки дрона у мужчины были выявлены осколочные ранения волосистой части головы и спины. В Шебекинском округе в селе Сурково от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги.

В Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство оказалось разбито, также повреждены остекление, фасад и забор частного дома. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал многоквартирный дом – повреждены окна и балконы.

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 26 сентября нейтрализовали 645 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники удалось перехватить над Московским регионом, а также над Краснодарским и Ставропольским краями. Помимо этого, дроны были уничтожены над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

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