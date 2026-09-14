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В Латвии закрывается предприятие по производству электроинструментов Rebir, расположенное в Резекне. Причиной стали антироссийские санкции, сообщает агентство Sputnik Латвия.

Крупнейший акционер компании Николай Симорев рассказал, что предприятие пыталось найти альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но безуспешно. Освоение западного рынка также не удалось из-за необходимости больших оборотных средств.

По информации агентства, у предприятия нет убытков и налоговой задолженности, однако акционеры не видят у него перспектив в будущем. Rebir работал почти 60 лет. Основными рынками сбыта были Россия и Белоруссия.

Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны.

По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров – такое решение приняли именно европейские государства.