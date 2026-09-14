Zeit: движение на мосту перекрыли ради чайки в Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В немецком Майнце экстренные службы провели операцию по спасению чайки, которая запуталась в стальном тросе возле моста Теодора Хойса. Об этом сообщает Zeit.

Птица была примерно в 8 метрах от мостовой конструкции и не могла сама выбраться. Поскольку из-за неудобного расположения к ней нельзя было подойти с земли, движение по мосту временно ограничили.

Пожарные использовали поворотную лестницу, добрались до чайки и освободили ее. Птица была сильно измотана, но после спасения смогла самостоятельно улететь.

За операцией наблюдали многочисленные прохожие. Когда чайку удалось освободить, очевидцы начали аплодировать спасателям.

Ранее в США футбольный матч приостановили из-за пеликана. Птица запуталась в сетке. Болельщик, сидевший в первом ряду, помог ей выбраться. Игру возобновили через несколько минут.

