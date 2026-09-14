Zeit: движение на мосту перекрыли ради чайки в Германии

14 сентября, 15:11В мире
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В немецком Майнце экстренные службы провели операцию по спасению чайки, которая запуталась в стальном тросе возле моста Теодора Хойса. Об этом сообщает Zeit.
Птица была примерно в 8 метрах от мостовой конструкции и не могла сама выбраться. Поскольку из-за неудобного расположения к ней нельзя было подойти с земли, движение по мосту временно ограничили.
Пожарные использовали поворотную лестницу, добрались до чайки и освободили ее. Птица была сильно измотана, но после спасения смогла самостоятельно улететь.
За операцией наблюдали многочисленные прохожие. Когда чайку удалось освободить, очевидцы начали аплодировать спасателям.
Ранее в США футбольный матч приостановили из-за пеликана. Птица запуталась в сетке. Болельщик, сидевший в первом ряду, помог ей выбраться. Игру возобновили через несколько минут.