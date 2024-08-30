Песков назвал дела против экс-сотрудников Минобороны РФ частью регулярной работы

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Следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны РФ проводятся в рамках регулярной работы правоохранителей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем", – подчеркнул он.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, после следствия будет суд, который может признать вину человека в каждом случае.

С начала года в России были задержаны по различным уголовным делам, в том числе коррупционной направленности, ряд бывших сотрудников Минобороны. Под арест попали бывшие замминистра Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также отстраненный от должности замглавы Генерального штаба Вадим Шамарин и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.

Иванова задержали в конце апреля. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следователей, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере 23 мая. Как сообщало следствие, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за общее покровительство.

В июле был задержан Булгаков. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По информации спецслужб, Булгаков нес ответственность за материально-техническое обеспечение армии России.

29 августа СК задержал Павла Попова по подозрению в мошенничестве. По данной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

