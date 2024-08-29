Фото: РИА Новости/Вадим Гришанкин

СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по подозрению в мошенничестве, передает пресс-служба ведомства.

По данной статье ему может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как выяснило следствие, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. При этом он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Оба также ранее были привлечены к уголовной ответственности.

Попов занимался организацией выполнения строительных и ремонтных работ, а также поставками различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет "Патриота". Также через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, у которых были договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

При этом после завершения постройки дома и благоустройства территории Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что у Попова и членов его семьи в собственности еще находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, ее области и в Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов превышает 500 миллионов рублей. Сейчас следователи выясняют законность их приобретения.

В конце июля в парке "Патриот" силовики провели выемку документов. Спустя время Ахмедова и Шестерова задержали по делу о мошенничестве. На их активы наложили обеспечительные аресты.

Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на тот момент она превышала 40 миллионов рублей. В результате Ахмедова арестовали до 21 сентября. При этом он не признал вину, но готов сотрудничать со следствием.

