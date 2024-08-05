Директор парка "Патриот" и замглавы ГУ инновационного развития МО РФ задержаны

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Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ахмедова по ходатайству следствия уже арестовали, а в отношении Шестерова пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас сотрудники Главного военного следственного управления СКР продолжают расследовать уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

23 июля в парке "Патриот" военные следователи провели выемку "интересующих их документов", а также допрос директора учреждения Вячеслава Ахмедова. Эти мероприятия связаны с хищением около 40 миллионов рублей при госзакупках.

Позже появилась информация, следственные действия относятся к уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки. Однако источник в правоохранительных органах опроверг данные сведения, как и представители защиты Иванова.

