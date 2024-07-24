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24 июля, 22:17

Политика

Бастрыкин заявил, что по делу генерала Попова завершены следственные действия

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

По делу генерал-майора российской армии Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены следственные действия, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Сейчас Попов и Моисеев знакомятся с материалами дела, уточнил Бастрыкин.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже генерал-майору следователи предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов отказался признавать. Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Сергею Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, позднее суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.

15 июля суд удовлетворил ходатайство СК о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения установлена до 11 октября этого года. Позже он обжаловал арест.

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