Генерал-майор Попов обжаловал домашний арест

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал домашний арест. Об этом рассказали в 235-м гарнизонном военном суде.

"Зарегистрирована жалоба 18 июля", – приводит РИА Новости ответ из суда.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского, подсудимый обжаловал срок домашнего ареста, установленный военным судом, а не само смягчение меры пресечения.

15 июля суд удовлетворил ходатайство СК о переводе экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения установлена до 11 октября этого года.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже генерал-майору следователи предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов отказался признавать. Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Сергею Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, позднее суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.