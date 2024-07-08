Адвокат Аграновский: генерал-майору Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

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Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, считает адвокат Дмитрий Аграновский, о чем он поделился с РИА Новости.

Ранее защитник генерал-майора подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. Адвокат отмечает, что украинское следствие завело дело на основании секретных документов, попавших в открытый доступ. Также адвокат не исключает, что имеет место шпионаж.

"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", – заявил Аграновский.

Он подчеркнул, что даже находясь в статусе обвиняемого, генерал-майор вправе подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а следствие обязано принять его и провести проверку.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.

Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.