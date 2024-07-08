Адвокат Аграновский: генерал-майору Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

08 июля, 08:24Политика
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, считает адвокат Дмитрий Аграновский, о чем он поделился с РИА Новости.
Ранее защитник генерал-майора подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. Адвокат отмечает, что украинское следствие завело дело на основании секретных документов, попавших в открытый доступ. Также адвокат не исключает, что имеет место шпионаж.
"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", – заявил Аграновский.
Он подчеркнул, что даже находясь в статусе обвиняемого, генерал-майор вправе подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а следствие обязано принять его и провести проверку.
Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.
Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.
Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.
Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Военный суд оставил генерал-майора Ивана Попова в СИЗО