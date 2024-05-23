СК просит изменить меру пресечения генерал-майору Попову на домашний арест

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Следственный комитет РФ просит суд изменить меру пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест, сообщается в телеграм-канале Следкома.

Такое решение следователи приняли с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Попов находится под стражей. Эту информацию подтвердил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

До этого ряд СМИ, сославшись на пресс-службу военного суда, заявляли об аресте генерала сроком на два месяца. Попова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. При этом адвокат генерала указал, что его клиент не признает вину, так как ни в чем не виноват.

