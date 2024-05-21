Депутат Картаполов: экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова отправили под стражу

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Задержанный по делу о мошенничестве бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майор Иван Попов находится под стражей. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, сообщает Life.ru.

"У меня есть информация, что действительно заключен под стражу. Все остальное – в компетенции соответствующих служб", – сказал он.

Другой депутат, также член думского комитета, Андрей Гурулев отказался комментировать задержание Попова, но указал, что в курсе произошедшего.

Ранее ряд СМИ, сославшись на пресс-службу военного суда, заявили об аресте генерала сроком на 2 месяца. Попова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, добавляли в судебной инстанции. При этом адвокат генерала указал, что его клиент не признает вину, так как ни в чем не виноват.

