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23 апреля, 21:27 (обновлено 23.04.2024 21:52)

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СКР заявил о задержании за взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан за взятку

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В Уголовном кодексе РФ прописано, что особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. Согласно статье, по которой задержали Иванова, замминистра грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее московский суд приговорил заместителя начальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам столицы Сергея Зотова к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его обвиняли в получении и даче взяток.

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