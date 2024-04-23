СКР заявил о задержании за взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова

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Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В Уголовном кодексе РФ прописано, что особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. Согласно статье, по которой задержали Иванова, замминистра грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее московский суд приговорил заместителя начальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам столицы Сергея Зотова к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его обвиняли в получении и даче взяток.

