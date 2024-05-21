Военный суд подтвердил арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ

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235-й гарнизонный военный суд подтвердил арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В инстанции уточнили, что Попова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на два месяца. Там добавили, что дело расследует ГВСУ СК РФ. О других деталях не сообщается.

По словам адвоката Сергея Буйновского, его клиент уже обжаловал арест.

"Он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает", – сказал адвокат.

Ранее информация об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ появилась в некоторых российских СМИ. Других подробностей не приводилось.

До этого был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которого обвинили во взяточничестве. Суд арестовал его до 23 июня. Позже также арестовали начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его аналогично обвинили в получении взятки.

