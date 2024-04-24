Замминистра обороны Иванов арестован по делу о получении взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 23 июня замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Иванов, как заявили следователи, занимался вопросами строительства и капремонта объектов министерства. По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

По версии следствия, Иванову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Кроме того, суд отправил в СИЗО до 23 июня другого фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере Ивановым – Сергея Бородина.

В сообщении отметили, что Бородин, находясь в дружеских связях с Ивановым, вместе с ним вступил в преступный сговор с третьими лицами, они заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления.

Следователи сообщили о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером 23 апреля. По данному преступлению замминистру грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложили о задержании Иванова. Глава Минобороны Сергей Шойгу также заранее был поставлен в известность.

