"Коммерсант": замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут арестовать 24 апреля

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрению в получении взятки, в среду, 24 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечается в статье издания, если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, а если гражданским – то в Басманный суд.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Иванов давно находился в оперативной разработке.

"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – заявил собеседник агентства.

По его словам, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. В данный момент с Ивановым проводятся следственные действия.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании Иванова по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Согласно Уголовному кодексу РФ, особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. По указанной статье Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о задержании замминистра обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу также заранее был поставлен в известность.