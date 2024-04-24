"Коммерсант": замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут арестовать 24 апреля

00:40Политика
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрению в получении взятки, в среду, 24 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как отмечается в статье издания, если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, а если гражданским – то в Басманный суд.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Иванов давно находился в оперативной разработке.
"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – заявил собеседник агентства.
По его словам, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. В данный момент с Ивановым проводятся следственные действия.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании Иванова по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Согласно Уголовному кодексу РФ, особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. По указанной статье Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о задержании замминистра обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу также заранее был поставлен в известность.
СКР подозревает замминистра обороны РФ Тимура Иванова в получении взятки