ТАСС: следствие будет добиваться ареста замминистра обороны Иванова

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Следствие будет добиваться заключения под стражу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Преступление относится к особо тяжким", – сказал собеседник.

По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, с мужчиной сейчас проводятся соответствующие следственные действия.

Ранее в пресс-службе СКР заявили, что Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В Уголовном кодексе РФ прописано, что особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. Согласно статье, по которой задержали Иванова, замминистра грозит до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину уже доложили о задержании чиновника. Пресс-секретарь президента уточнил, что глава Минобороны Сергей Шойгу также заранее был поставлен в известность.

