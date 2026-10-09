В аэропорту Жуковский возобновлены прием и выпуск воздушных судов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Жуковский снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявила Росавиация в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе аэропорта Жуковский. Они были введены в целях безопасности полетов и могли повлиять на расписание рейсов.

Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло авиагавани.

Ограничения на полеты были введены в ночь на 9 октября. Из-за этого в аэропорту Внуково три самолета, направлявшихся из Турции в Москву, изменили маршрут и вернулись обратно. Всего на запасные аэродромы ушли как минимум 15 воздушных судов.

