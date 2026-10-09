Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 08:17

Транспорт

"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в MAX.

В результате некоторые рейсы были задержаны или отменены. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. В авиакомпании добавили, что их перелет будет возможен после снятия ограничений.

Ограничения на полеты вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в ночь на 9 октября. По данным Росавиации, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за ограничений три самолета, следовавших из Турции во Внуково, повернули обратно. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где была запланирована временная посадка.

Всего на запасные аэродромы ушли как минимум 15 воздушных судов, следовавших этой ночью в столичный аэропорт Внуково. Позднее ограничения в московских аэропортах отменили.

Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу авиации в Москве

Читайте также


транспортгородрегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика