"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в MAX.

В результате некоторые рейсы были задержаны или отменены. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. В авиакомпании добавили, что их перелет будет возможен после снятия ограничений.

Ограничения на полеты вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в ночь на 9 октября. По данным Росавиации, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за ограничений три самолета, следовавших из Турции во Внуково, повернули обратно. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где была запланирована временная посадка.

Всего на запасные аэродромы ушли как минимум 15 воздушных судов, следовавших этой ночью в столичный аэропорт Внуково. Позднее ограничения в московских аэропортах отменили.