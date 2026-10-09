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03:17

Транспорт

На запасные аэродромы перенаправлены 15 самолетов, летевших во Внуково

Фото: depositphotos/Shebeko

На запасные аэродромы ушли 15 воздушных судов, следовавших в столичный аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Идет процесс возвращения в терминал пассажиров бортов, которые ожидали вылета, но не успели это сделать до ввода ограничений. Напоминаем, решение/согласие на высадку – за авиакомпанией", – отметили в аэропорту.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во Внуково уже более двух часов. Отмечается, что обстановка в авиагавани спокойная. В пресс-службе добавили, что в терминале A для пассажиров работают игровые зоны, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции, питьевые фонтанчики и капсульные отели.

Ранее стало известно, что три самолета, следовавших из Турции в Москву, повернули обратно из-за ограничений, действующих во Внуково. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где запланирована временная посадка.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены во Внуково в ночь на 9 октября. Кроме того, аналогичные ограничения также действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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