08 октября, 23:58Транспорт
Аэропорт Домодедово закрыт на прием самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичный аэропорт Домодедово временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Домодедово принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры безопасности уже вводились 8 октября в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, однако спустя время были сняты. В связи с ограничениями службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы. Деятельность гражданской авиации контролируют Минтранс и Росавиация.
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