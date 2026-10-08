Аэропорт Домодедово закрыт на прием самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Домодедово принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры безопасности уже вводились 8 октября в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, однако спустя время были сняты. В связи с ограничениями службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы. Деятельность гражданской авиации контролируют Минтранс и Росавиация.