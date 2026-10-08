Работа аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский ограничена

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работа столичных аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничена, сообщила пресс-служба Росавиации.

В трех столичных авиагаванях введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

На фоне продолжительных ограничений в ряде российских аэропортах авиакомпания "Победа" вынужденно скорректировала расписание полетов. Некоторые рейсы были задержаны или отменены. Часть самолетов направили на запасные аэродромы.

